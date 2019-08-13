{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВПП в аэропорту Пальмы закрыли на два часа из-за проблем после приземления лайнера

Три воздушных судна были перенаправлены в другие аэропорты

МАДРИД, 13 августа. /ТАСС/. Взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту испанского города Пальма (автономное сообщество Балеарские острова) была закрыта во вторник в течение двух часов из-за технических проблем приземлившегося самолета. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, лайнер немецкой авиакомпании Condor прибыл из Мюнхена. Он приземлился без происшествий в 08:15 по местному времени (10:15 мск). В связи возникшими техническими проблемами самолета полоса была заблокирована в течение двух часов. В результате три воздушных судна были перенаправлены в другие аэропорты.

В конечном счете самолет авиакомпании Condor удалось убрать с полосы, которая сейчас вновь открыта.

Теги
Испания
Состояние одного из пострадавших в крупном ДТП в Якутии крайне тяжелое
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля был таксистом
Читать полностью