ВПП в аэропорту Пальмы закрыли на два часа из-за проблем после приземления лайнера

МАДРИД, 13 августа. /ТАСС/. Взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту испанского города Пальма (автономное сообщество Балеарские острова) была закрыта во вторник в течение двух часов из-за технических проблем приземлившегося самолета. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, лайнер немецкой авиакомпании Condor прибыл из Мюнхена. Он приземлился без происшествий в 08:15 по местному времени (10:15 мск). В связи возникшими техническими проблемами самолета полоса была заблокирована в течение двух часов. В результате три воздушных судна были перенаправлены в другие аэропорты.

В конечном счете самолет авиакомпании Condor удалось убрать с полосы, которая сейчас вновь открыта.