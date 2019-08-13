Небольшой пожар произошел на территории спорткомплекса "Лужники"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел при проведении строительных работ на кровле спорткомплекса "Дружба" в Лужниках. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве.

"По адресу: Лужнецкая набережная, дом 10, происходило загорание утеплителя на кровле трехэтажного здания, находящегося на реконструкции. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 10 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 12:10 мск.