На западе Индии во время шторма погибли 15 рыбаков

ТАСС, 13 августа. По меньшей мере 15 моряков погибли, еще двое числятся пропавшими без вести в результате опрокидывания рыбацких шхун у берегов западного индийского штата Гуджарат. Об этом во вторник сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местные власти.

По имеющейся информации, рыбаки вышли в море 9 августа, несмотря на запрет властей на ведение промысла. Предполагается, что лодки перевернулись из-за сильного шторма, 14 рыбаков смогли вплавь добраться до ближайших населенных пунктов, тела 15-ти вынесло на берег. Береговая охрана продолжает поиск двух пропавших моряков.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.