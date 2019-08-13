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На западе Индии во время шторма погибли 15 рыбаков

Еще два человека, по данным СМИ, пропали без вести

ТАСС, 13 августа. По меньшей мере 15 моряков погибли, еще двое числятся пропавшими без вести в результате опрокидывания рыбацких шхун у берегов западного индийского штата Гуджарат. Об этом во вторник сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местные власти.

По имеющейся информации, рыбаки вышли в море 9 августа, несмотря на запрет властей на ведение промысла. Предполагается, что лодки перевернулись из-за сильного шторма, 14 рыбаков смогли вплавь добраться до ближайших населенных пунктов, тела 15-ти вынесло на берег. Береговая охрана продолжает поиск двух пропавших моряков.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.

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