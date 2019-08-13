Германия запросила у РФ информацию по делу пропавших в Мюнхене россиянок

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Полиция германского Мюнхена до сих пор не нашла тела пропавших месяц назад гражданок РФ, следствие запросило дополнительную информацию у России о пострадавших. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции представитель прокуратуры баварской столицы Кен Хайденрайх. Трансляцию вели правоохранительные органы в соцсетях.

"Со своей стороны мы проводим довольно масштабное расследование. Также мы запросили правовую помощь в России, поскольку обе жертвы имеют гражданство РФ", - сказал он. По его словам, следствие хочет получить больше информации о "семейной ситуации" пострадавших. Подробностей он не привел.

Представитель следственной комиссии Йозеф Виммер со своей стороны сообщил, что в лесном массиве на востоке баварской столицы найден коврик для ног, который после предполагаемого убийства исчез из мюнхенской квартиры россиянок. На нем, предположительно, обнаружены следы крови пострадавших.

46-летняя Мария Г. и ее 16-летняя дочь пропали 13 июля. Они вышли из дома и отправились в торговый центр, расположенный в мюнхенском районе Нойперлах. После этого на контакт с близкими они не выходили. 21 июля был задержан супруг Марии Г. - переселенец из бывшего СССР. Его подозревают в убийстве. Мужчина находится в следственном изоляторе и не сотрудничает со следствием. О его мотивах пока ничего не сообщается.