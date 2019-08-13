Умершая от побоев двухлетняя девочка из Приморья была из многодетной семьи

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Семья умершей от побоев двухлетней девочки из Приморского края, в причинении которых подозревают ее отчима, является многодетной - в ней остались еще трое детей. Об этом сообщила во вторник ТАСС уполномоченная при губернаторе региона по правам ребенка Ирина Медведева.

"По факту смерти ребенка ведутся следственные действия, подозреваемый задержан. Семья многодетная, кроме погибшей девочки, там остались еще трое детей. Их безопасности в настоящий момент ничего не угрожает. Ситуация находится на контроле у администрации района, уполномоченного при губернаторе Приморского края по правам ребенка", - сказала она, добавив, что девочка умерла от черепно-мозговой травмы.

Медведева не сообщила информацию о текущем состоянии семьи и местоположении детей.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки после побоев. По подозрению в совершении преступления задержан ее 21-летний отчим. Дело возбуждено за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.