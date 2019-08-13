В России вдвое возросло число преступлений с использованием пластиковых карт

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Число преступлений, совершаемых с использованием пластиковых карт, выросло в два раза в первом полугодии этого года. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"В прошедшем полугодии резко, более чем в два раза, увеличилось число преступлений, которые совершаются с использованием пластиковых (расчетных) карт (с 6 тыс. до 14 тыс.). Также растет число преступлений с использованием компьютерной техники (с 8 тыс. до 10 тыс.). Но лидерами антирейтинга являются средства мобильной связи (рост с 27 тыс. до 46 тыс.) и сеть интернет - с 50 тыс. до 70 тыс. преступлений", - сказал он на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир", отвечая на вопрос ТАСС.

Куренной пояснил, что основная часть преступлений, совершаемых хакерами на сегодняшний день, связана с хищением денег, также в сети часто ущемляются права граждан, связанные с их персональными данными.

При этом современный хакер перестал быть IT-профессионалом, ему даже не надо иметь высокую квалификацию, сказал Куренной. "Как отмечают аналитики, портрет современного хакера совершенно не коррелирует с неким IT-профессионалом. Это скорее юноши до 30-35 лет, не всегда имеющие высокую техническую квалификацию. Раньше хакер был просто очень квалифицированный программист, дальше их стали называть взломщиками. Сейчас большинство киберпреступников могут взять на каком-то форуме и купить какие-то программы, скрипты, устройства. Это вопрос скорее технический, чем интеллектуальный", - рассказал Куренной.