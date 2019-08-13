В Петербурге задержали вооруженных ножами и пистолетом уличных грабителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии задержали двух молодых мужчин, которые, вооружившись ножом и пистолетом, напали в центре Петербурга на прохожего. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны (УВО) войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.

"Силами двух нарядов групп задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Центральному району Санкт-Петербурга были задержаны двое граждан в возрасте 19 лет, которые угрожали 26-летнему прохожему ножом и пистолетом, а также нанесли ему телесные повреждения, после чего пострадавший был госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

О произошедшем нападении сотрудники правоохранительных органов узнали от очевидцев. К тому моменту подозреваемые уже сбежали, но сотрудники вневедомственной охраны сумели поймать их недалеко от места ЧП. У задержанных изъяли пневматический пистолет Stalker и два ножа. Сейчас подозреваемые проверяются на причастность к совершенным преступлениям и административным правонарушениям.