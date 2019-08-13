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В Новгородской области пытались похитить деньги при внедрении комплекса "Безопасный город"

Сотрудники прокуратуры выяснили, что злоумышленники завысили объем выполненных работ по договору

ТАСС, 13 августа. Прокуратура выявила в Новгородской области попытку хищения при внедрении аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интернет-канале "Эфир".

"По итогам проведенной прокуратурой Новгородской области проверки вскрыт факт покушения на хищение бюджетных денежных средств путем завышения объемов выполненных работ по договору, заключенному между государственным областным автономным учреждением и телекоммуникационной компанией на создание комплекса стоимостью свыше 733 млн рублей в рамках реализации мероприятий по внедрению в регионе аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". По материалам прокурорской проверки, направленным в органы следствия, возбуждено и расследуется уголовное дело", - сказал он.

В июне президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета сказал, что камеры на автодорогах устанавливаются для снижения аварийности и травматизма на дорогах и повышения дисциплины водителей, их нельзя прятать на опасных участках, чтобы подвести водителей под штраф.

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РоссияНовгородская область
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