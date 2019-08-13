Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро

ОМСК, 13 августа. /ТАСС/. УМВД России по Омской области завершило служебную проверку по факту драки начальника полиции Омска, полковника МВД Алексея Меркушова с машинистом московского метрополитена. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, Меркушов уволен за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

"По результатам служебной проверки, назначенной начальником УМВД России по Омской области, Алексей Меркушов уволен за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Обязанности начальника полиции Омска временно исполняет полковник полиции Евгений Быков", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом. В результате его оппонент был госпитализирован с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой, а Меркушов задержан сотрудниками полиции, которые выявили у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования Меркушов отказался.

В Москву Меркушов прибыл для прохождения переподготовки в Академии управления МВД РФ, где по факту драки также проводится проверка. Начальник омской полиции уже отчислен из высшего учебного заведения. Пострадавший машинист в момент драки не был при исполнении служебных обязанностей.