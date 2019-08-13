Площадь пожара на теплоходе в Нижегородской области увеличилась до 450 кв. м

ТАСС, 13 августа. Площадь пожара на теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский в Нижегородской области увеличилась до 450 кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел во вторник на трехпалубном теплоходе "Святая Русь", который стоял в затоне Сибирский в городе Бор. Судно не эксплуатировалось с 2018 года, на момент пожара на нем не было людей. Первоначально площадь пожара составляла 50 кв. м.

"Площадь пожара составляет 450 кв. м. Пожар пока не локализован. Опасность распространения огня за пределы судна отсутствует", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, в тушении огня задействован 21 человек и 6 единиц техники, в том числе пожарный катер "Вьюн".