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Акции протеста в Гонконге

Более 170 сотрудников полиции пострадали в ходе протестов в Гонконге

Двое из них находятся в больнице

ТАСС, 13 августа. Свыше 170 полицейских получили ранения в ходе продолжающихся в Гонконге протестов. Об этом, как сообщил во вторник новостной портал "Чжунго синьвэньвансо", заявил представитель полиции административного района.

"На данный момент число пострадавших офицеров полиции достигло 171, двое из них находятся в больнице", - сказал представитель.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

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КитайЛам, КэрриАкции протеста в Гонконге
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