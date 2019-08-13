МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с кибератакой на телеканал Pirveli

ТБИЛИСИ 13 августа. /ТАСС/. МВД Грузии завело уголовное дело по двум статьям в связи с возможной кибератакой на сервер грузинской телекомпании Pirveli. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе силового ведомства.

"По делу о возможной кибератаке на телекомпанию Pirveli возбуждено уголовное дело по статье 284 ("Самовольное проникновение в компьютерную систему") и 286 ("Посягательство на компьютерные данные и (или) компьютерную систему") УК Грузии. Следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме", - сказала сотрудница пресс-службы.

Во вторник утром руководство телеканала распространило сообщение о том, что сервер Pirveli подвергся кибератаке. По данным руководства, кибератака произошла в 05:00 (04:00 мск). Позже стало известно, что неизвестные запустили в систему т. н. криптовирус, который не дает возможности выхода в прямой эфир. Сейчас в эфире телеканала показывают лишь художественные фильмы. Информационные выпуски транслируются в режиме лайфстрим. Работа канала полностью парализована. Полицейские опечатали сервер канала и забрали на проверку в отделение полиции.

Телеканал Pirveli вещает в Грузии с 2015 года. Основатель и владелец телеканала, бизнесмен Вахтанг Церетели недавно оказался в центре внимания грузинской общественности в связи с уголовным делом по отмыванию около $17 млн, фигурантами которого являются основатель и бывший глава Наблюдательного совета крупнейшего банка Грузии TBC Bank Мамука Хазарадзе, а также его заместитель Бадри Джапаридзе. Прокуратура Грузии 8 августа опросила Церетели по указанному делу. Вахтанг является сыном Автандила Церетели, который, как считают следователи, также замешан в деле о легализации незаконных доходов. Сам Вахтанг Церетели связал свой опрос с попыткой оказать давление на свободные СМИ.