Спасатели эвакуировали из ущелья Терскол в КБР мальчика, попавшего под камнепад

НАЛЬЧИК, 13 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали мальчика из ущелья Терскол в Кабардино-Балкарии (КБР), который попал под камнепад и получил травмы. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Кантемир Беров.

"13 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Эльбрусском районе в ущелье Терскол на водопаде Терскол на высоте 2,8 тыс. м ребенок попал под камнепад. По состоянию на 14:50 мск поисково-спасательные работы полностью завершены. Пострадавшего 2010 года рождения из города Нальчика эвакуировали и передали с травмами средней степени тяжести сотрудникам скорой медицинской помощи", - сказал Беров.

Это уже четвертое ЧП, случившееся за день в Приэльбрусье. Ранее спасатели эвакуировали со склонов Эльбруса трех альпинистов с травмами.