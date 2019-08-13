СК возбудил дело в отношении бывшего десантника, из-за которого погиб его товарищ

ТАСС, 13 августа. Следователи возбудили уголовное дело против жителя Мурманска, который 2 августа причинил смерть по неосторожности своему товарищу. Они ранее проходили срочную службу в воздушно-десантных войсках РФ, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области, опубликованном во вторник.

"Следственным отделом по городу Мурманску следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Мурманска по факту совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 2 августа на территории культурно-паркового комплекса имени Найденова в Мурманске между мужчинами произошла ссора. "Ранее они проходили срочную военную службу в воздушно-десантных войсках. Потерпевший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил подозреваемому помериться силами, однако последний отказал ему. В связи с отказом мужчина начал оскорблять своего более молодого оппонента. Подозреваемый нанес один удар правой рукой в область головы потерпевшему, после которого последний упал и ударился затылочной областью головы о заасфальтированную поверхность", - отмечается в сообщении.

Санкция статьи 109 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельств произошедшего, по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы. "Подозреваемый дает признательные показания. Учитывая активное способствование расследованию преступления, а также наличие малолетнего ребенка, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении пресс-службы.