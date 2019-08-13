На территории вагоноремонтного завода в Москве нашли три снаряда

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Три снаряда, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружены на территории Московского вагоноремонтного завода им. Василия Войтовича на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Три снаряда обнаружены на территории завода по адресу: Шоссе Энтузиастов, 4", - сказал источник.

По его словам, в настоящий момент территория, где обнаружены снаряды, оцеплена, рабочие завода перемещены в безопасную зону. Ожидается прибытие взрывотехников.