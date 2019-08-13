МЧС предупредило об угрозе подтопления восьми населенных пунктов Приморья

ТАСС, 13 августа. Семь поселков, а также окраины города Дальнереченск в Приморском крае находятся в зоне, где существует угроза подтопления, сообщается на официальном сайте краевого ГУ МЧС.

"Существует угроза выхода воды к хозяйственным объектам, подтопление сельхозугодий, участков дорог, низководных мостов, пониженных мест в селах Рощино, Богуславец, Таборово, Вострецово, Веденка, Комарова (ЛДК), хуторе Попцов, окраин города Дальнереченск", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС уточнили, что наиболее сложная гидрологическая обстановка на данный момент отмечается в бассейнах рек северных районов края Большая Уссурка, Малиновка, Ореховка, Бикин в Дальнереченском, Красноармейском и Пожарском районах. При этом в верхнем течении реки Ореховка максимальные уровни паводка прошли вечером 12 августа. "Уже сегодня здесь наблюдается спад уровня воды", - отметили в краевом главке министерства.

Кроме того, в связи с развитием паводка достижение уровня воды отметок неблагоприятного гидрологического явления 14 августа ожидается в нижнем течении реки Ореховка, в среднем течении реки Большая Уссурка и на реке Дальняя. Также 15 августа в нижнем течении реки Бикин, 16 августа - в нижнем течении рек Малиновка и Большая Уссурка, 17 августа - в нижнем течении реки Большая Уссурка.

Как сообщал ранее ТАСС, утром 13 августа десять домов, а также приусадебные участки оставались подтопленными в результате сильных дождей в ряде районов Приморья. В Дальнереченском районе ливневыми стоками было подтоплено 34 подворья. В населенном пункте Метеоритное Красноармейского района - пять огородов, в населенном пункте Лимонники - две придомовые территории.