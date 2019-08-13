СМИ: число жертв оползня в Мьянме увеличилось до 65

ТАСС, 13 августа. До 65 возросло число погибших в результате схода оползня на прошлой неделе на востоке Мьянмы. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление спасательной службы.

Ранее поступала информация о 59 погибших.

Спасатели сообщили, что поисковая операция будет продолжаться до обнаружения тел всех пропавших без вести.

Под оползень, сошедший 9 августа, попала одна из деревень в штате Мон на востоке Мьянмы. Трагедия произошла из-за сильных ливней, которые размыли почву на горном склоне. В результате стихийного бедствия были разрушены около 30 домов.

Более 80 человек числятся в списке пропавших без вести, десятки людей госпитализированы.