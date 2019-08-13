Площадь лесного пожара на Кубани составила 0,5 га

СОЧИ, 13 августа. /ТАСС/. Площадь пожара в лесной зоне в Туапсинском районе Краснодарского края составляет 0,5 га, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

"По предварительной информации, площадь пожара составляет 0,5 га. Всего на месте работают 59 человек личного состава и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 4 единицы техники. На месте пожара организована работа оперативной группы Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. В районе пожара расположены две базы отдыха, угрозы распространения пожара нет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах Кубани, горит лес в труднодоступном месте. "Горит лес вдоль скалы, туда не проехать. Выехала бригада, которая занимается тушением пожаров в лесном фонде, они работают. Автоцистерны стоят на подъезде к базам, к населенному пункту, чтобы не допустить распространения пожара", - добавил собеседник агентства.

Возгорание на территории лесной зоны бухты Инал в Туапсинском районе произошло во вторник днем. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, специалисты пожарно-химической станции, спасатели местной муниципальной службы спасения.