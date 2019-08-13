Источник: четырех человек объявили в розыск по делу о растрате в банке "Югра"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Следствие объявило в розыск еще четырех человек по уголовному делу в отношении бывшего главного акционера банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого в растрате 7,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах во вторник.

"Помимо фигурантов дела, которым ранее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу, от следствия скрылись и объявлены в розыск еще четыре руководителя подконтрольных Хотину хозяйствующих субъектов: генеральный директор ООО "Восток" Дмитрий Лебедев, генеральный директор ООО "Билдинг групп" Сергей Суменков, генеральный директор ООО "Главтехкомплект" Оксана Ермакова и генеральный директор ООО "Капстрой" Василий Дорохин", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, близкого к следствию, "Лебедев, Суменков, Ермакова и Дорохин при неустановленных следствием обстоятельствах представили в банк "Югра" заявки на кредит на различные суммы".

"Реализуя совместный умысел, участники руководимой Хотиным группы совершили растрату денег банка", - отметил другой собеседник агентства.

Комментариями СК ТАСС пока не располагает. Получить комментарий от руководителей этих компаний не удалось.

Уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд рублей у банка "Югра" было возбуждено в январе 2019 года Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ. Ранее суд отправил под домашний арест Хотина, бывшего президента банка Алексея Нефедова и бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева. Кроме того, экс-директор столичного филиала банка "Югра" Нина Чернова в рамках этого дела взята под стражу. Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), вину никто из них не признал и отказался давать показания по существу предъявленных обвинений. Срок предварительного следствия установлен до 18 декабря.

28 июля 2017 года у банка была отозвана лицензия.