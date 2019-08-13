В нескольких районах Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС

УФА, 13 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в шести районах Башкирии из-за засухи, которая стала причиной потери части урожая. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минсельхоза республики.

"Режим ЧС из-за засухи введен в шести районах Башкирии: Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском. Он будет действовать до 29 августа 2019 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, "в этих районах наблюдается критически малый урожай". "В период формирования урожая была засуха, посевы погибли частично", - сказал собеседник агентства.

Минсельхоз Башкирии подготовит документы в Министерство сельского хозяйства РФ для возмещения затрат от гибели урожая. По словам собеседника, сумма ущерба еще не подсчитана. Федеральный центр может возместить половину потерь в случае отсутствия страховки и 100%, если посевы были застрахованы.

По данным пресс-службы регионального Минсельхоза, всего в этом году аграрии планируют собрать 3 млн т зерна, засеянная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет порядка 1,7 млн га. Средняя урожайность зерна составила 22,1 ц с га. В 2018 году в республике собрали более 3 млн т зерновых и зернобобовых культур, урожайность была на уровне 18,6 ц с га.