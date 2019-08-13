В посольстве РФ сообщили, что россияне не пострадали из-за наводнений на юге Индии

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские туристы, по предварительным данным, не пострадали в результате наводнений в южных штатах Индии. Об этом сообщил во вторник пресс-атташе посольства России в Индии Владимир Полуэктов в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Насколько известно, в генеральное консульство в Ченнаи пока никто не обращался, но в Тривандруме работает почетный консул России Ратиш Наир. И если кому-либо из наших граждан, находящихся в южных штатах Индии, необходима помощь, то она будет непременно оказана. По предварительной информации, российских туристов среди погибших или пострадавших нет. Тем не менее, мы продолжаем мониторить ситуацию и в случае необходимости готовы будем оказать любую помощь и содействие", - сказал он.

Пресс-атташе добавил, что посольство и консульство находятся в тесном контакте с представителями властей, полицией и чрезвычайными службами южных штатов Индии.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Ливни с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах Индии. По последним данным, в южных штатах Индии в результате наводнений погибли по меньшей мере 200 человек.