Житель Дагестана получил 17 лет колонии за убийство таксиста под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Астраханский областной суд признал виновным жителя Дагестана в разбое и убийстве 78-летнего таксиста под Астраханью и приговорил к 17 годам колонии строгого режима. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

"Мужчина признан виновным по двум статьям - "Умышленное убийство" и "Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни, в крупном размере". Астраханским областным судом ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по региону, 3 ноября 2018 года житель Дагестана попросил 78-летнего таксиста подвезти его до поселка Комсомольский в Калмыкии, чтобы потом пересесть на автобус до Хасавюрта (Дагестан). Во время поездки автомобиль свернул на проселочную дорогу по направлению села Алгазы Икрянинского района области, где пассажир нанес не менее 10 ударов ножом таксисту, сбросил тело в камыши, после чего скрылся с места преступления на автомобиле убитого, похитив имущество на сумму более 288 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве астраханского таксиста был задержан 23-летний житель Дагестана, который некоторое время проживал в Астрахани и стажировался в одном из местных футбольных клубов. Преступник был установлен и задержан в Дагестане в течение 10 суток после убийства.