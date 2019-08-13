В Краснодарском крае ликвидирована авария на водоводе, которая нарушила снабжение городов

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Авария на водоводе, который обеспечивает водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымского района Краснодарского края, ликвидирована, подача воды будет восстановлена до конца дня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Twitter.

Авария на Троицком водоводе, по которому вода поступает в Крымск, Новороссийск и Геленджик, произошла 12 августа. Отключение коснулось всех трех муниципалитетов. Сколько людей остаются без воды, пока не уточняется, однако во время подобной аварии в конце 2018 года без водоснабжения оставались порядка 400 тыс. человек.

"Авария на "Трoицком" водопроводе на данный момент устранена. Сейчас осуществляется промывка сетей, система плавно заполняется. Уже к концу дня возобновится подача воды в город Крымск. Жители Геленджика и Новороссийска начнут получать из городских систем воду ближе к полуночи", - говорится в сообщении.