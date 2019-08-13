В Краснодарском крае мать бросила дочку в кафе

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Женщина оставила маленькую дочку в кафе в Краснодарском крае, вложив ей в карман записку с просьбой найти для нее новых родителей, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"В Белореченске следователями инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала об оставлении женщиной малолетней дочери в одном из кафе. В правоохранительные органы Белореченского района 12 августа 2019 года от сотрудников одного из кафе поступило сообщение о том, что в игровой комнате заведения длительное время малолетняя девочка находится одна, без присмотра родственников. В кармане кофты, надетой на ребенка, правоохранителями была обнаружена записка, в которой указывалось имя девочки, ее возраст, а также просьба найти ей новых родителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что девочка доставлена в медучреждение, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов уже установили личность женщины, бросившей девочку. Это 35-летняя жительница Республики Адыгея.

"В связи с общественным резонансом следственным управлением по краю инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР", - добавили в ведомстве. Отмечается, что следователи изучат условия, в которых жила и воспитывалась девочка.