Полиция задержала за взятку чиновника администрации Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали при передаче взятки начальника одного из отделов Управления земельного и градостроительного контроля администрации Ялты, сообщается на сайте МВД по Крыму.

"Оперативниками задержан с поличным начальник одного из отделов Управления земельного и градостроительного контроля администрации г. Ялта. Мужчина подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с должностными лицами Департамента муниципального контроля администрации г. Ялта, получил взятку в размере 400 тыс. рублей за незаконные действия по невзысканию восстановительной стоимости удаленных зеленых насаждений на земельном участке, расположенном в г. Ялта", - говорится в сообщении.

Задержаны и еще двое подозреваемых в посредничестве при передаче взятки в 220 тыс. рублей чиновникам из Департамента муниципального контроля, добавили в полиции. "Деньги передавались в обмен на непривлечение к ответственности за выявленные нарушения земельного законодательства, правил благоустройства и торговли на торговом объекте, расположенном в поселке Форос", - сообщается на сайте.

В крымском МВД уточнили, что материалы переданы в Следственный комитет, возбуждены уголовные дела по статьям "Получение взятки в крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве".