Задержанные в изоляторе Сургута пожаловались на пытки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 августа. /ТАСС/. Задержанные, помещенные в изолятор временного содержания № 1 в Сургуте, пожаловались члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрею Бабушкину на применение к ним пыток. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Бабушкин посетил с проверкой изолятор временного содержания № 1 УМВД по Сургуту. Там представитель СЧП "встретил много людей, которые пожаловались на применение к ним пыток".

"У одного помещенного под стражу проломлен череп, и мы застали его в тот момент, когда к нему приехал следователь, но не тот, что ведет его дело, а по делу, в котором он теперь является потерпевшим. Другой заключенный, находящийся под стражей уже 16 месяцев, рассказал нам о том, как его пытали, и показал страшные ожоги на обоих ногах. Уголовное дело не возбуждено, потому что его уверяют в том, что ожоги появились до задержания", - приводят в сообщении слова Бабушкина.

Правозащитник подчеркнул, что "нужно довольно серьезное внимание уделить проблеме необоснованного и недозволенного насилия на территории ХМАО".

"Руководство УМВД города Сургута <...> понимает проблему, работает над выявлением этих сотрудников. Однако масштабы и безнаказанность пыток, надо сказать, меня шокировали", - отметил Бабушкин.