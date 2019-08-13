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Число жертв ДТП Кубани увеличилось до пяти

В больнице умер еще один ребенок

ТАСС, 13 августа. Число жертв лобового столкновения Opel и Hyundai, произошедшего во вторник днем на трассе Темрюк - Краснодар - Кропоткин, увеличилось до пяти, в больнице скончался еще один ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В результате аварии четыре человека погибли на месте, среди которых один несовершеннолетний. В больнице скончался еще один несовершеннолетний. Соответственно, пять человек всего", - сообщили в пресс-службе.

Причиной ДТП, по предварительным данным, стал выезд на встречную полосу Opel, уточнил представитель полиции. Он добавил, что на месте работала следственно-оперативная группа и в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП трое взрослых и ребенок погибли, еще шесть человек получили травмы.

Теги
РоссияКраснодарский край
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