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СМИ: Boeing-777 вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за потери детали при взлетe

Портал Airlive сообщил, что на крыле самолета не хватает интерцептора - специального механизма, от которого зависит образование подъемной силы и сопротивления

ТАСС, 13 августа. Самолет Boeing-777 авиакомпании China Eastern Airlines вернулся в нью-йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди, потеряв деталь при взлете. Об этом во вторник сообщает портал Airlive.

Рейс MU588 вылетел из Нью-Йорка 12 августа в 16:25 по местному времени (23:25 мск) и приземлился вновь в 19:25 того же дня (02:25 13 августа), однако о происшествии стало известно только сейчас. Согласно фотографии, сделанной одним из пассажиров, на крыле самолета не хватает интерцептора - специального механизма, от которого зависит образование подъемной силы и сопротивления.

Отмечается, что на борту самолета в момент ЧП находились около 300 пассажиров. Boeing-777 совершил несколько кругов вокруг аэропорта для того, чтобы выработать топливо, после чего успешно приземлился.

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