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Источник: бодибилдера Дениса Филиппова задержали за сбыт запрещенных препаратов в Москве

При обыске квартиры у него также обнаружили флаконы с запрещенными веществами

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали спортсмена-бодибилдера, который сбывал сильнодействующие запрещенные вещества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого в сбыте сильнодействующих веществ", - сообщили в столичной полиции. Там отметили, что полицейские получили сведения о 29-летнем мужчине, который может быть причастен к распространению запрещенных веществ.

"В ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции в машине на улице Енисейская при попытке сбыта восьми флаконов с жидкостью и четырех емкостей с таблетками он был задержан", - сообщили в столичном главке. Экспертиза установила, что в состав таблеток входит сильнодействующее вещество - дегидрохлорметилтестостерон, массой не менее 14,4 грамма.

"При обыске в квартире задержанного обнаружены еще семь флаконов с жидкостью. Все изъятое также отправлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела", - сообщили в ГУ МВД.

По данному факту ОМВД России по Бабушкинскому району Москвы возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта" (статья 234 УК РФ), санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В свою очередь источник ТАСС сообщил, что речь идет о спортсмене-бодибилдере Денисе Филиппове. Он много лет занимается пауэрлифтингом, является участником и победителем многих соревнований.

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