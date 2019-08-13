Пожар на теплоходе в Нижнем Новгороде ликвидирован

ТАСС, 13 августа. Пожар на неэксплуатируемом теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский в Нижегородской области ликвидирован. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 23:01 мск пожар был полностью потушен. Площадь пожара - 600 кв. м", - отметили в пресс-службе.

Пожар произошел во вторник на трехпалубном теплоходе "Святая Русь", который стоял в затоне Сибирский в городе Бор. Судно не эксплуатировалось с 2018 года, на момент пожара на нем не было людей. Первоначально площадь пожара составляла 50 кв. метров, затем она увеличилась до 600 кв. м.