Следователи установили, что перед ЧП в Минске заряды салютов подвергли доработке

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии установил, что заряды фейерверка по случаю Дня независимости в Минске подвергались механической доработке, чтобы они помещались в мортиры. Об этом сообщил во вторник глава СК республики Иван Носкевич в интервью телеканалу "Беларусь-1" .

"Достоверно установлено, что сами заряды, перед тем как были помещены в мортиры салютной установки, подвергались механическому воздействию, которое не предусмотрено технической документацией", - рассказал он. По его словам, представители российской фирмы поставщика и белорусские военнослужащие обрезали и подвергали иному механическому воздействию заряды с тем, чтобы они помещались в мортиры. Глава СК отметил, что теперь следствию предстоит выяснить "техническую причину взрыва, эти ли действия повлекли нештатную работу салютных установок и взрывы".

Носкевич рассказал, что расследование активно продолжается. "Изъято более 1 тыс. объектов с места взрыва. Все версии, о которых говорил ранее (неисправность салютных установок, неправильная закладка заряда и эксплуатация установок, некачественные изделия из фейерверка), проверяются, хотя следствию очевидно, что наиболее вероятной является некачественные заряды фейерверков", - сказал глава СК.

Он отметил, что по делу о взрыве фейерверка назначен целый ряд комплексных комиссионных экспертиз. "При экспертизах будут проведены испытания и осуществлены экспериментальные запуски фейерверочных изделий. От экспертов ждем ответ, что явилось технической причиной взрывов", - отметил Носкевич. По его словам, следствием проверяется также процедура закупки этих изделий.

В День независимости 3 июля во время праздничного салюта в Минске в результате подрыва трех мортир, из которых он производился, погибла женщина, еще 10 человек получили травмы. Подорвавшиеся салютные установки и фейерверки были закуплены в российском ОАО "Пиро-Росс" (Сергиев Посад), в связи с этим 4 июля в рамках возбужденного уголовного дела в Минске были задержаны двое граждан России - представители компании-поставщика.

СК Белоруссии возбудил уголовное дело по статье нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, или пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам, которая предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.