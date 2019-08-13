Три человека погибли в ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в Кумторкалинском районе Дагестана, погибли три человека, еще четверо пострадали. Среди пострадавших двое детей, сообщил ТАСС во вторник вечером представитель пресс-службы МВД по Дагестану.

"Примерно в 23:20 мск на трассе около села Алмало Кумторкалинского района Дагестана столкнулись ВАЗ-2114 и "Лада-Приора", в результате погибли три человека, еще четверо пострадали. Среди пострадавших двое - дети", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля ВАЗ-2114 на встречную полосу.

"На место происшествия выехал начальник республиканского ГИБДД, подробности случившегося уточняются", - добавил представитель МВД.