Дополнительных сбросов воды с ГЭС в зоне паводка на Дальнем Востоке не будет

ХАБАРОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Дополнительных сбросов воды из водохранилищ гидроэлектростанций на реках Бурея и Зея в зоне паводка на Дальнем Востоке нет и не будет. Об этом сообщил журналистам в среду замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко.

"Мы в полном объеме владеем обстановкой, которая на водохранилищах по Бурее и по Зее. Дополнительных сбросов и дополнительного увеличения воды, которая может привести в Амур и создать наиболее сложную ситуацию нет и не будет. Потому что заблаговременно контролируем и притоки [рек Бурея и Зея] и сброс [воды с гидроэлектростанций]", - сказал Яцуценко по итогам координационного совещания в Хабаровске под председательством главы МЧС Евгения Зиничева.

Гидроэлектростанция на притоке реки Бурея расположена в Хабаровском крае, ГЭС на притоке Зеи в Амурской области.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим ЧС регионального характера. В регионе оказались подтопленными более 60 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. Повреждено 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км. Пострадал урожай на площади более 220 тыс. га.

В Хабровском крае продолжает действовать режим ЧС, введенный 29 июля в связи с паводком. По данным краевых властей, в восьми населенных пунктах четырех муниципальных образований края (Верхнебуреинский, Нанайский, Хабаровск и Хабаровский муниципальный район) подтоплены четыре индивидуальных жилых дома, 23 приусадебных и придомовых участка, 136 земельных участков (хозяйственная деятельность не ведется), около 1,5 тысячи дачных участков, дороги в семи населенных пунктах. В ликвидации последствий стихии задействовано более 5,1 тыс. человек.