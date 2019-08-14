Отметки неблагоприятных явлений на реках Приморья будут достигнуты 14-17 августа

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Уровень воды в крупных реках Приморского края может достигнуть отметок неблагоприятного явления в течение следующих четырех дней, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В связи с прохождением интенсивных осадков, достижение уровня воды отметок неблагоприятного гидрологического явления ожидается: 14 августа в нижнем течении реки Ореховка у села Ясная Поляна в Дальнереченском районе, в среднем течении реки Большая Уссурка у села Рощино и на реке Дальняя в Красноармейском районе; 15 августа в нижнем течении реки Бикин у станции Звеньевой в Пожарском районе; 16 августа в нижнем течении рек Малиновка у села Веденка, Большая Уссурка; 17 августа в нижнем течении реки Большая Уссурка у города Дальнереченск", - говорится в сообщении.

Специалисты прогнозируют подтопления расположенных вблизи рек хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог. В результате выпадения осадков в последние дни дождем залиты 284 огорода в Пожарском и Красноармейском районах и 36 подворий в Дальнереченском и Красноармейском районах. На шести участках в четырех муниципальных образованиях Приморья наблюдаются переливы через дорожное полотно.

Ранее сообщалось, что по направлению к юго-западной части Японии движется тайфун "Кроса", ожидается, что основной территории страны он достигнет в четверг и вызовет мощные ливни, которые могут привести к оползням, а количество осадков может превысить 1 тыс. мм. По прогнозам синоптиков, в ночь на 16 августа вихрь переместится на Японское море, откуда он будет смещаться мимо восточного побережья Приморья, вызывая сильные дожди. С учетом повышенного уровня рек, любые новые осадки будут ухудшать обстановку в регионе, считают синоптики.