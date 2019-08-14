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Лесные пожары в России

В Якутии за сутки площадь пожаров сократилась на 27,8 тыс. га

Как сообщили в региональном министерстве экологии, лесные пожары тушат 621 человек, задействовано 42 единицы техники

ЯКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в Якутии за прошедшие сутки сократилась на 27,8 тыс. га - до 881,2 тыс. га, сообщил ТАСС в среду представитель регионального Минэкологии

"В республике ведутся работы по тушению 14 лесных пожаров. За сутки ликвидирован один пожар. Общая площадь пожаров сократилась с 909 тыс. га до 881,2 тыс.", - рассказал собеседник агентства.

Лесные пожары тушат 621 человек, задействовано 42 единицы техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда находятся под постоянным наблюдением и контролируются космическим мониторингом 105 зарегистрированных термоточек.

В селах проводят превентивные работы для защиты от пожаров: возводят минерализованные полосы и проводят встречный отжиг. В некоторых городах и селах сохраняется задымленность, вызванная лесными пожарами в Якутии и соседних регионах. В поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах увеличен запас лекарств, медицинских масок и ватно-марлевых повязок на случай ухудшения ситуации.

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