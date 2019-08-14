Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за приближения тайфуна "Кроса"

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 16-17 августа в связи приближением тайфуна "Кроса" к территории страдающего от длительного периода сильных дождей Приморского края, говорится на официальном сайте ведомства в среду.

"В связи с выходом мощного тайфуна "Кроса" на северо-восточную часть Японского моря и влиянием активного атмосферного фронта, смещающегося вблизи запада края, ночью 16 августа во Владивостоке, на западе и юго-западе, днем на большей территории Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные - 50 мм и более за 12 часов и менее", - говорится в предупреждении.

Из-за того, что в крае уже вторую неделю продолжается выпадение сильных дождей, на реках формируются локальные резкие подъемы уровней воды. По состоянию на 12 августа, превышение нормы воды в реках в 1,5-2,5 раза наблюдается в северных районах края, а также отдельных западных районах.

"В связи с прогнозируемыми дополнительными интенсивными дождями на реках края создается угроза формирования большого наводнения, с высотой подъема уровня воды на реках центральных и западных районов на 0,8-2,0 м, на реках южных и восточных районов на 1,2-3,0 м, на отдельных участках рек с выходом воды из берегов, подтоплением прилегающей местности, хозяйственных объектов. При значительной интенсивности осадков паводки будут носить резкий характер развития, также возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения", - говорится в сообщении синоптиков.

Как сообщалось ранее, десять домов, а также приусадебные участки оказались подтопленными в результате сильных дождей в ряде районов Приморья. В Дальнереченском районе ливневыми стоками было подтоплено 34 подворья. В населенном пункте Метеоритное Красноармейского района - пять огородов, в населенном пункте Лимонники - две придомовые территории.