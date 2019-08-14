В ХМАО в ДТП погибли два человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Столкновение Renault Logan, Lada Vesta и "УАЗ Патриот" произошло во вторник ночью на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Два человека погибли, три доставлены в больницу, сообщается в среду на сайте регионального управления МВД.

"13 августа в 22:40 по местному времени (20:40 мск) на 20 км автодороги "Подъезд к Сургуту" произошло столкновение трех автомобилей: "Рено Логан", "Лада Веста" и "УАЗ Патриот" <…> В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля "Лада Веста" мужчина 1968 года рождения и водитель "Рено Логан" 1972 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомашины "Лада" и два пассажира "Рено" доставлены в больницу с различными травмами", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Renault , двигаясь из Сургута в сторону Нефтеюганска, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречной Lada. После чего отечественный автомобиль отбросило на "УАЗ Патриот".

В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства происшествия.