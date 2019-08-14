В Красноярском крае трое мужчин украли почти 28 тыс. м кабеля

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Полиция задержала группу мужчин, укравших 28 тыс. м кабеля на почти 700 тыс. рублей с опор линии электропередач в Канском районе Красноярского края, сообщается в среду на сайте краевого МВД.

"В Канском районе полицейскими задержана группа мужчин, обвиняемых в хищении около 28 тыс. м кабеля с опор электропередач", - говорится в сообщении. Уточняется, что злоумышленники похищали электропроводку ЛЭП, ведущих к населенным пунктам Бражное, Тарай, Верхний Амонаш и Степняки.

Полицейские задержали трех ранее судимых мужчин 1958, 1984 и 1988 годов рождения, в ходе обыска их места жительства были обнаружены фрагменты похищенного кабеля. На допросе они рассказали, что сбывали похищенное на пункт приема цветного лома. Общий ущерб составил около 690 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 6 лет.