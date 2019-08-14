В Иркутской области горит более 765 тыс. га леса

ИРКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Площадь пожаров на землях лесного фонда Иркутской области за сутки сократилась на 9 тыс. га. По данным на утро среды, она составляет более 765 тыс. га, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Утром во вторник площадь пожаров была 774,2 тыс. га.

"Локализованными к утру 14 августа зарегистрированы десять очагов общей площадью 15 тыс. 482 га <…> На 30 га локализован пожар в Качугском районе на землях "Заповедного Прибайкалья". Действующим остается 31 возгорание на площади 74 тыс. 82 га <…> В зоне контроля закрыты 72 пожара общей площадью 675 тыс. 629 га", - говорится в сообщении.

Таким образом, общая площадь пожаров составляет 765,2 тыс. га. Очаги, которые находятся в зоне контроля, действуют в труднодоступной местности, где их тушение не всегда считается экономически целесообразным. Однако, как говорится в сообщении пресс-службы, "тушение производится и на пожарах в зоне контроля". За сутки в Иркутской области ликвидировали 12 пожаров на площади 27 тыс. 445 га.

В обнаружении и тушении пожаров задействованы более 1,1 тыс. человек. Дополнительно планируется привлечь 126 сотрудников авиапарашютной службы из Хабаровского края и Амурской области. Они должны усилить группировку на наиболее сложных пожарах в Усть-Кутском и Киренском районах.

Ранее сообщалось, что с начала пожароопасного периода огонь уничтожил в Иркутской области почти 1,5 млн га леса.