СК возбудил дело после пропажи в лесу трехлетнего ребенка в Омской области

ОМСК, 14 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения трехлетнего мальчика во вторник в лесу в Большереченском районе Омской области. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Омской области по факту безвестного исчезновения трехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело <…> Следователи на месте происшествия участвуют в поисках ребенка совместно с подразделениями УМВД России по Омской области, Росгвардии, ГУ МЧС России по Омской области и общественными организациями "Доброспас" и "Лиза Аллерт". Поиски ребенка ведутся с привлечением авиации и кинологов со служебными собаками", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления ТАСС уточнили, что дело возбуждено по статье УК РФ "Убийство".

По данным следствия, родители, приехав во вторник с ребенком в лес за ягодами, оставили на 15 минут его одного в машине. Вернувшись и обнаружив пропажу мальчика, они около трех часов искали его самостоятельно, после чего обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что в поисках мальчика принимают участие около 400 человек, задействованы по два вертолета и легких самолета и десять квадроциклов.