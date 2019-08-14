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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Число пострадавших из-за взрывов на военном складе под Ачинском выросло до 40

Ранее сообщалось об одном погибшем и 32 пострадавших
Во время эвакуации жителей из населенных пунктов после взрыва на военном складе под Ачинском, 5 августа 2019 года Ольга Халманова/Телеканал ОСА/ТАСС
Описание
Во время эвакуации жителей из населенных пунктов после взрыва на военном складе под Ачинском, 5 августа 2019 года
© Ольга Халманова/Телеканал ОСА/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших из-за взрывов на военном складе рядом с городом Ачинск в Красноярском крае выросло до 40 человек, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

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"Всего 40 за два эпизода. По первому 15, в том числе 14 пострадавших и один погиб. По второму еще 25 пострадавших. Восемь находятся в стационаре, остальные лечатся амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 32 пострадавших. В краевом минздраве пояснили, что рост количества обращений характерен для крупных ЧП.

Первые взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Один человек погиб. Из населенных пунктов и нескольких микрорайонов Ачинска, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, были эвакуированы более 16 тыс. человек.

Повторные взрывы на военном складе в Ачинском районе произошли вечером 9 августа.

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РоссияВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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