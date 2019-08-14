В Югре возбуждено уголовное дело после жалобы задержанного на пытки в изоляторе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело на основании жалоб задержанных, помещенных в изолятор временного содержания № 1 в Сургуте, на применение к ним пыток. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе регионального СК.

Ранее сообщалось, что задержанные пожаловались на пытки члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрею Бабушкину.

"По факту одного из обратившихся возбуждено уголовное дело по ст. 114 ("Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление"). Фигурантов дела нет. По факту второго обратившегося проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что УМВД по региону выявило ряд "незначительных нарушений".