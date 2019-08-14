Апелляционный суд Софии отменил приговор россиянину, обвиненному в убийстве ребенка

СОФИЯ, 14 августа. /ТАСС/. Софийский апелляционный суд (САС) отменил приговор россиянину Герману Костину, признанному виновным и приговоренному городским судом в июле прошлого года к пожизненному заключению без права замены за убийство пятилетнего ребенка из РФ, и вернул дело на новое рассмотрение. Об этом в среду сообщил ТАСС начальник консульского отдела посольства РФ в Болгарии Владимир Чертков.

"Софийский апелляционный суд отменил приговор в отношении гражданина России Германа Костина, которому инкриминировалось убийство пятилетнего ребенка из РФ, и вернул дело в Софийский городской суд на новое рассмотрение", - сообщил дипломат.

Газета "24 часа" публикует в среду мотивы решения САС, в которых отмечается, что во время процесса "были нарушены основные права Костина", причем "суд демонстрировал предубежденность к подсудимому". Приговор Костину был вынесен в июле 2018 года, суд признал его виновным по всем пунктам обвинения, но сам подсудимый своей вины так и не признал.

Как утверждал Костин в последнем слове, он "был лишен возможности защищаться, потому что лишен возможности ознакомиться с деталями расследования по делу". До этого его адвокат подчеркивала, что "обвинение не предоставило ни одного объективного факта совершения преступление, а собрало только косвенные улики". Защита обратила внимание на то, что точное время и место преступления в ходе следствия установлены не были, после чего стала настаивать на оправдании своего подзащитного.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено в чемодане в озере в окрестностях Софии 20 марта 2015 года. Полиция выяснила, что погибший являлся гражданином России, а его смерть наступила в период с 8 по 10 февраля 2015 года. В ходе расследования был установлен подозреваемый в совершении преступления, который с мая 2015 года находился под арестом. На полотенце, которым был укрыт ребенок, эксперты выявили ДНК Костина, а распечатки телефонных разговоров показали, что его аппарат в момент убийства находился в районе обнаружения тела. Там же была замечена и машина обвиняемого.

Суд по делу Костина начался в январе 2017 и завершился в июле 2018 года вынесением обвинительного приговора. Но это решение было обжаловано в Софийском апелляционном суде.