Следователи возбудили уголовное дело после ЧП с теплоходом, севшим на мель в Белом море

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 августа. /ТАСС/. Мурманский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту происшествия с туристическим теплоходом "Сапфир", севшим на мель в ночь на вторник в Белом море. Об этом ТАСС в среду сообщили в карельской транспортной прокуратуре.

"Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности" по факту [случившегося]", - сообщила собеседница агентства.

Согласно законодательству, статья предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо ограничения или лишения свободы на срок до двух лет. Следователи еще работают на месте ЧП, после чего теплоход отбуксируют в Беломорский порт в Карелии, добавила представитель прокуратуры.

По данным следствия, всего на борту теплохода, перевозившего туристов из Соловков в Беломорск, находились 125 человек, в том числе четверо членов команды и 121 пассажир, из которых 10 несовершеннолетних детей. Судно село на мель в 9 км от Беломорска. В результате происшествия никто не пострадал, теплоход получил повреждение в техническом отсеке. В качестве версии причины случившегося рассматривается ошибка капитана, который не учел дрейф и течение в момент отлива.