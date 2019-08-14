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Медведь утащил тело с кладбища в Комсомольске-на-Амуре

По предварительным данным, животное разрыло могилу

ТАСС, 14 августа. Медведь в Комсомольске-на-Амуре разрыл могилу на местном кладбище и утащил тело умершего, полиция проводит по этому факту проверку. Об этом ТАСС сообщили в городском УМВД России.

"В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что на территории кладбища вскрыто захоронение. По предварительной информации, медведь разрыл могилу и утащил тело", - сказал представитель полиции.

Он уточнил, что на место направлялись кинолог и охотовед. Тело не нашли, поиск продолжается. Медведь был застрелен.

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