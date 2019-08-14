Снаряд времен войны обнаружили в Новой Москве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен в садовом товариществе "Росинка" в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен в поселении Первомайское в СНТ "Росинка", - сказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительным данным, боеприпас был обнаружен на дачном участке.

По его словам, на месте работают экстренные службы, которые обследуют снаряд, после чего он будет вывезен для ликвидации. В результате происшествия пострадавших нет.