Полиция пресекла деятельность нарколаборатории в Саратове

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли деятельность лаборатории по производству наркотиков в Саратове и изъяли порядка 100 кг реактивов для их производства. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками МВД при участии ФСБ задержан подозреваемый в производстве и сбыте через интернет наркотических средств. Мужчина в арендуемом жилом доме, используя различные химические реактивы и лабораторное оборудование, синтезировал запрещенные вещества, а затем реализовывал их через тайники-закладки. В ходе обыска в доме и хозяйственных постройках оперативниками изъято около 8 кг запрещенного вещества, в составе которого, согласно заключению экспертизы, присутствует метилэфедрон. Также обнаружено более 100 кг химических реактивов и лабораторное оборудование", - сказала она.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и ч. 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).