Источник: жалобы о пытках поступили в СПЧ из СИЗО от задержанных в Югре иеговистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Жалобы от заключенных о пытках поступают из СИЗО Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а не из изолятора временного содержания. Жалобы могут поступать от задержанных в феврале иеговистов, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Жалобы поступили о пытках не из изолятора временного содержания, а из СИЗО, скорее всего, от иеговистов (членов запрещенной в РФ организации - прим. ТАСС), задержанных ранее. В справке, подготовленной по проверке изолятора временного содержания, этих нарушений нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что задержанные изолятора временного содержания пожаловались на пытки члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрею Бабушкину.

В середине февраля в Сургуте были задержаны трое членов "Свидетелей Иеговы", в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Сургут стал вторым городом автономного округа, где в феврале силовиками была выявлена ячейка иеговистов. 7 февраля в Урае была ликвидирована деятельность еще одной местной ячейки организации.

Предыстория вопроса

Ранее последователи "Свидетелей Иеговы" сообщили на своем сайте, что 15 февраля после обысков их адепты были доставлены в здание управления Следственного комитета, где им якобы связали руки скотчем, избили, раздели, обливали водой и пытали электрошокером. Несколько человек получили травмы и обратились в надзорные органы, отмечалось в сообщении. В региональном СК информацию о пытках опровергли.

В конце марта Европейский суд по правам человека уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса одного из членов организации "Свидетели Иеговы" Сергея Логинова о применении срочных обеспечительных мер по делу, поскольку он якобы подвергся пыткам со стороны представителей российских следственных органов в ходе уголовного преследования. В рамках реагирования на соответствующее обращение ЕСПЧ предложил российским властям провести независимый медицинский осмотр заявителя с целью подтверждения или опровержения выдвинутых им претензий.

Минюст и ФСИН провели медицинское обследование заявителя с участием независимых специалистов, которое не подтвердило факта применения пыток. В ведомстве пояснили, что после рассмотрения предоставленных доказательств и правовой аргументации ЕСПЧ не усмотрел обоснованных причин для удовлетворения ходатайства Логинова.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 г. религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.