СМИ: семь самолетов и девять вертолетов тушат лесной пожар на греческом острове Эвбея

АФИНЫ, 14 августа. /ТАСС/. Семь пожарных самолетов и девять вертолетов, а также около 300 пожарных, военных и добровольцев на земле тушат сильный пожар, который продолжается со вторника в сосновом лесу на склонах гор на греческом острове Эвбея. Об этом сообщил в среду греческий телеканал Skai.

Позднее в среду к операции присоединятся два пожарных самолета, предоставленные Италией по просьбе Греции, еще два, как ожидается, пришлет Испания, которая также ответила на запрос Греции в Европейский механизм гражданской защиты о помощи в пожаротушении на Эвбее.

Сосновый лес на острове Эвбея продолжает гореть на большой площади. Во вторник фронт огня растянулся на 11,5 км, а столб пламени поднимался до 30-40 метров в высоту. Власти провели эвакуацию в превентивных целях четырех поселков (Макрималли, Контодеспоти, Ставрос и Платаниа), жители которых были отправлены в другие населенные пункты. Легкие ранения получил один из добровольцев, который участвовал в тушении пожара у поселка Макрималли.

Губернатор Центральной Греции Костас Бакояннис заявил телеканалу, что пожарные продолжают вести "титаническую битву с огнем", сказав, что еще немало предстоит сделать.

В Греции стоит 40-градусная жара, сопровождающаяся сильным ветром. Почти ежедневно возникают десятки очагов пожара, с 15 июля по 12 августа в стране были зарегистрированы 1302 возгорания. Помимо сильнейшего пожара на Эвбее, пожарная охрана во вторник тушила в общей сложности 56 очагов возгорания в разных районах Греции.