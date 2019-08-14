В Ингушетии бывшего сотрудника МЧС задержали при передаче взятки сотруднику ФСБ

МАГАС, 14 августа. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника регионального МЧС, которого задержали при передаче 180 тыс. рублей взятки сотруднику ФСБ, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по республике.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения главного управления МЧС России по региону, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 31 июля в ходе проведения оперативного эксперимента подозреваемый лично передал сотруднику УФСБ России по региону взятку в 180 тыс. рублей за непроведение в его отношении оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление причастности подозреваемого к хищению денежных средств при получении выплат.

По ходатайству следствия в отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.